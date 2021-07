Exposition du Musée du Tacot Cléron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cléron.

Exposition du Musée du Tacot 2021-07-03 – 2021-07-04 Château de Cléron 7, rue du Château

Cléron Doubs

2 EUR L’exposition se compose de 3 pièces dans lesquelles vous pourrez découvrir l’histoire des Tacots de Franche-Comté. Une courte vidéo vous plongera à l’époque de ces chemins de fer ruraux. Une grande salle est consacrée à des maquettes et réseaux de trains miniatures. Une autre salle retrace l’histoire des principales lignes de tacots du Doubs. De plus, quelques objets et photographies de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée sont visibles.

museedutacot@gmail.com https://museedutacot.wordpress.com/

L’exposition se compose de 3 pièces dans lesquelles vous pourrez découvrir l’histoire des Tacots de Franche-Comté. Une courte vidéo vous plongera à l’époque de ces chemins de fer ruraux. Une grande salle est consacrée à des maquettes et réseaux de trains miniatures. Une autre salle retrace l’histoire des principales lignes de tacots du Doubs. De plus, quelques objets et photographies de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée sont visibles.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par