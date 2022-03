Exposition du mois – Véronique Derouin 12 place du marché 44420 La turballe, 1 mars 2022, La turballe.

Exposition du mois – Véronique Derouin

du mardi 1 mars au vendredi 1 avril à 12 place du marché 44420 La turballe

Véronique Derouin est illustratrice jeunesse, elle aime avant tout prendre ses pinceaux et créer des univers colorés et poétiques au fil de ses rencontres et de ses voyages. Au mois de mars, elle expose une série qu’elle a réalisé autour de la mer « Au fil de l’eau » à l’aquarelle et à l’encre de chine. _« J’ai voulu montrer la beauté de la mer et de son environnement en toute simplicité et de façon épurée tout en donnant du mouvement à travers le trait. »_ Les illustrations seront accompagnées de quelques mobiles en papier qui rappelleront les illustrations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

