du mercredi 2 février au mardi 1 mars

Au mois de Février 2022, Cécile Crespin expose une série de dessin intitulée "Un monde étrange, un étranger au monde". Une explosion de couleurs, de traits, de points réalisés au posca sur fond noir. Les dessins sont réalisés comme une écriture automatique, de manière intuitive et spontanée. Ces paysages abstraits sont une invitation à la rêverie, une fenêtre ouverte sur une autre dimension, vibratoire, cosmique, tribale ou étrange.

