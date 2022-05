Exposition du Groupe des Peintres de Mortain Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: 50530

Saint-Jean-le-Thomas

Exposition du Groupe des Peintres de Mortain Saint-Jean-le-Thomas, 4 juin 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Exposition du Groupe des Peintres de Mortain Espace Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-10 18:00:00 18:00:00 Espace Auriac Chemin du Vieux Château

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Le groupe des peintres de Mortain expose ses œuvres à l’espace Jacques Auriac. Le vernissage aura lieu le dimanche 4 juin, à 18h. Auparavant, vous êtes convié à une animation poétique autour des arts, à partir de 15h, en partenariat avec l’association “La Baie en Poésie”. Entrée libre. Le groupe des peintres de Mortain expose ses œuvres à l’espace Jacques Auriac. Le vernissage aura lieu le dimanche 4 juin, à 18h. Auparavant, vous êtes convié à une animation poétique autour des arts, à partir de 15h, en partenariat avec… http://www.saintjeanlethomas.com/ Le groupe des peintres de Mortain expose ses œuvres à l’espace Jacques Auriac. Le vernissage aura lieu le dimanche 4 juin, à 18h. Auparavant, vous êtes convié à une animation poétique autour des arts, à partir de 15h, en partenariat avec l’association “La Baie en Poésie”. Entrée libre. Espace Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 50530, Saint-Jean-le-Thomas Autres Lieu Saint-Jean-le-Thomas Adresse Espace Auriac Chemin du Vieux Château Ville Saint-Jean-le-Thomas lieuville Espace Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas Departement 50530

Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 50530 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-thomas/

Exposition du Groupe des Peintres de Mortain Saint-Jean-le-Thomas 2022-06-04 was last modified: by Exposition du Groupe des Peintres de Mortain Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 4 juin 2022 50530 Saint-Jean-le-Thomas

Saint-Jean-le-Thomas 50530