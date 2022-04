Exposition du groupe des Peintres de Mortain Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Mortain-Bocage

Exposition du groupe des Peintres de Mortain Mortain-Bocage, 9 avril 2022, Mortain-Bocage. Exposition du groupe des Peintres de Mortain COSEC 1 RUE DE LA PETITE CHAPELLE Mortain-Bocage

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-18 18:00:00 18:00:00 COSEC 1 RUE DE LA PETITE CHAPELLE

Mortain-Bocage Manche Mortain-Bocage Une visite incontournable pendant les vacances de printemps : l’exposition artistique du groupe des peintres du Mortainais, au COSEC.

Tous les jours de 14h à 18h au Cosec du samedi 9 au lundi 18 avril. Une visite incontournable pendant les vacances de printemps : l’exposition artistique du groupe des peintres du Mortainais, au COSEC.

Tous les jours de 14h à 18h au Cosec du samedi 9 au lundi 18 avril. +33 2 33 79 30 30 Une visite incontournable pendant les vacances de printemps : l’exposition artistique du groupe des peintres du Mortainais, au COSEC.

Tous les jours de 14h à 18h au Cosec du samedi 9 au lundi 18 avril. COSEC 1 RUE DE LA PETITE CHAPELLE Mortain-Bocage

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Mortain-Bocage Adresse COSEC 1 RUE DE LA PETITE CHAPELLE Ville Mortain-Bocage lieuville COSEC 1 RUE DE LA PETITE CHAPELLE Mortain-Bocage Departement Manche

Mortain-Bocage Mortain-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain-bocage/

Exposition du groupe des Peintres de Mortain Mortain-Bocage 2022-04-09 was last modified: by Exposition du groupe des Peintres de Mortain Mortain-Bocage Mortain-Bocage 9 avril 2022 manche Mortain-Bocage

Mortain-Bocage Manche