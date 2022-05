Exposition du Groupe de Recherche Artistique Guérandais Maison du Patrimoine Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition du Groupe de Recherche Artistique Guérandais

du mercredi 11 mai au mardi 24 mai à Maison du Patrimoine

du mercredi 11 mai au mardi 24 mai à Maison du Patrimoine

Exposition de peinture et sculpture. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:30:00 2022-05-11T12:30:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T10:30:00 2022-05-12T12:30:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T12:30:00;2022-05-13T15:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T12:30:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-16T10:30:00 2022-05-16T12:30:00;2022-05-16T15:00:00 2022-05-16T19:00:00;2022-05-17T10:30:00 2022-05-17T12:30:00;2022-05-17T15:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T10:30:00 2022-05-18T12:30:00;2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T10:30:00 2022-05-19T12:30:00;2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T12:30:00;2022-05-20T15:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T12:30:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T12:30:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-23T10:30:00 2022-05-23T12:30:00;2022-05-23T15:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T10:30:00 2022-05-24T12:30:00;2022-05-24T15:00:00 2022-05-24T19:00:00

