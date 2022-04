Exposition – Du Grenier au musée Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Exposition – Du Grenier au musée Porte Saint-Michel, 9 avril 2022, Guérande. Exposition – Du Grenier au musée

du samedi 9 avril au dimanche 25 septembre à Porte Saint-Michel

L’Exposition temporaire “Du grenier au musée” comblera petits et grands. Elle invite les visiteurs à parcourir un grenier recomposé où se mêlent onirisme et « nostalgie joyeuse ». Prenant le contrepied des interdictions habituelles au sein du musée, ils pourront ici ouvrir les tiroirs, explorer les placards et écouter parler les objets. Horaires selon le calendrier d’ouverture du musée. Exposition incluse dans le prix d’entrée du musée. L’Exposition temporaire “Du grenier au musée” comblera petits et grands. Elle invite les visiteurs à parcourir un grenier recomposé où se mêlent onirisme et « nostalgie joyeuse ». Prenant le cont… Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

