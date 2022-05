Exposition du FRAC Bretagne Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: 22680

Binic-Étables-sur-Mer

Exposition du FRAC Bretagne Binic-Étables-sur-Mer, 23 juillet 2022, Binic-Étables-sur-Mer. Exposition du FRAC Bretagne La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer

2022-07-23 15:00:00 – 2022-09-25 18:00:00 La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Délocaliser la peinture, une sélection d’œuvres de la collection du Frac Bretagne. Édith Dekyndt, Olivier Mosset, Tania Mouraud, Guillaume Pinard, Pascal Pinaud, Jean-Pierre Raynaud, Sarkis, Éva Taulois, Elsa Tomkowiak, Claude Viallat, Sébastien Vonier.

Les horaires : du mercredi au dimanche / 14h-17h [du 23.07 au 31.08]/ mardi + dimanche 10h-12h / mercredi + samedi + dimanche 15h-18h [du 03.09 au 25.09] lagalerie@besurmer.fr http://www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie Délocaliser la peinture, une sélection d’œuvres de la collection du Frac Bretagne. Édith Dekyndt, Olivier Mosset, Tania Mouraud, Guillaume Pinard, Pascal Pinaud, Jean-Pierre Raynaud, Sarkis, Éva Taulois, Elsa Tomkowiak, Claude Viallat, Sébastien Vonier.

Les horaires : du mercredi au dimanche / 14h-17h [du 23.07 au 31.08]/ mardi + dimanche 10h-12h / mercredi + samedi + dimanche 15h-18h [du 03.09 au 25.09] La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 22680, Binic-Étables-sur-Mer Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Departement 22680

Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/binic-etables-sur-mer/

Exposition du FRAC Bretagne Binic-Étables-sur-Mer 2022-07-23 was last modified: by Exposition du FRAC Bretagne Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 23 juillet 2022 22680 Binic - Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer 22680