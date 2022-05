Exposition du FRAC à La Bibliothèque de Châtelus le Marcheix Châtelus-le-Marcheix Châtelus-le-Marcheix, 6 mai 2022, Châtelus-le-MarcheixChâtelus-le-Marcheix.

29 bis rue des Deux Ponts Châtelus-le-Marcheix

2022-05-06 09:00:00 – 2022-06-18 12:00:00

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Exposition à la Bibliothèque de Châtelus le Marcheix. Gratuit. Ouvert mardi, vendredi de 9h 30 à 12h00, mardi, mercredi et vendredi de 14h 00 à 18h 00 et samedi de 9h 30 à 12h 30.

Vernissage de l’exposition, le vendredi 10 juin à partir de 17h 30, discussion avec l’artiste sur ses œuvres, ses inspirations et ses techniques autour d’un pot de l’amitié.

Une exposition mise à disposition par le Fond Régional d’Art Contemporain.

