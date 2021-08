Pointe-a-Pitre Mémorial'ACTe Guadeloupe, Pointe-à-Pitre Exposition du fonds d’art régional Mémorial’ACTe Pointe-a-Pitre Catégories d’évènement: Guadeloupe

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021, la collectivité régionale ouvre son fonds d’art au public. Constitué d’une centaine d’oeuvres d’une cinquantaine d’artistes, il témoigne de sa volonté de soutenir la création artistique contemporaine. Sinscrivant ainsi dans la thématique le patrimoine pour tous, la Région Guadeloupe offre au public découvrir ou de redécouvrir son patrimoine artistique

Entrée libre mais selon les règles sanitaires en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:00:00

