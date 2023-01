EXPOSITION “DU FEU POUR LA FUSEE” Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

L'Espace Saint-Ravy a le plaisir d'accueillir le collectif Les Nouveaux Fils des Âges Farouches composé d'Arnaud Bacquet, d'Etienne Rabaud et de Lucas Borne pour leur exposition intitulée « Du feu pour la fusée ». Ils se rencontrent tous trois à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne de Lorient, où ils se rassemblent d'abord, autour de la production de sculptures associant des matériaux issus de rebuts. Cherchant à ce que leurs œuvres quittent l'espace clos de l'atelier, ils créent désormais des environnements activés par des performances afin d'aller à la rencontre des publics. Leur collaboration se cristallise ensuite, autour de la figure du personnage principal de la bande dessinée Rahan, fils des âges farouches, de Roger Lecureux et d'André Chéret, parue la première fois en 1969. Ils bâtissent ensemble différentes histoires et scénarios comme des épopées contemporaines et épiques d'inventeurs et de découvreurs.

