Exposition du Colloque : "Un Demi Siècle d'Archéologie à Cahors, de l'Antiquité à l'Époque Moderne" Cahors, 19 novembre 2021

L'exposition de panneaux, présentée au rez-de-chaussée de l'Espace Clément-Marot, reprendra les grands thèmes du colloque.

Les nombreuses opérations archéologiques réalisées à Cahors depuis les années 1970 sont à l'origine d'un profond renouvellement de notre connaissance de la ville antique, médiévale et moderne. Le colloque « Un demi-siècle d'archéologie à Cahors » organisé par la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie (service régional de l'archéologie), le Département du Lot, la Ville de Cahors et l'institut national de recherches archéologiques préventives, sera l'occasion de faire le point sur ces données, qui seront également présentées à l'Espace Clément-Marot dans le cadre d'une exposition.

Créneaux d'ouverture :
– pour le grand public, les week-ends du vendredi 19 au dimanche 28 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
– pour les classes, du lundi 22 au vendredi 26 novembre (sur rendez-vous uniquement au 05 65 20 88 91 ou 06 99 08 56 47)

