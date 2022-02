Exposition du collectif Kalbassart Clécy, 2 avril 2022, Clécy.

Exposition du collectif Kalbassart Centre d’art La Menuiserie 8 Rue André Hardy Clécy

2022-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-01 19:00:00 19:00:00 Centre d’art La Menuiserie 8 Rue André Hardy

Clécy Calvados

L’association Kallbass’Art, créée par Jean-Paul Delahaye, son président actuel, est née en 2009. Son but est de promouvoir la culture contemporaine africaine, principalement dans le domaine des arts plastiques. Elle a pour ambition de participer à la reconnaissance et à la promotion de jeunes artistes de cultures diverses, par la mise à disposition d’un lieu de résidence, de création, d’exposition et d’échanges. Implantée à Clécy, elle souhaite contribuer à l’animation culturelle en milieu rural, en facilitant la rencontre entre diverses expressions artistiques, d’ici et d’ailleurs.

L’association Kallbass’Art, créée par Jean-Paul Delahaye, son président actuel, est née en 2009. Son but est de promouvoir la culture contemporaine africaine, principalement dans le domaine des arts plastiques. Elle a pour ambition de participer à la reconnaissance et à la promotion de jeunes artistes de cultures diverses, par la mise à disposition d’un lieu de résidence, de création, d’exposition et d’échanges. Implantée à Clécy, elle souhaite contribuer à l’animation culturelle en milieu rural, en facilitant la rencontre entre diverses expressions artistiques, d’ici et d’ailleurs.

