Exposition “Du cœur au corps” Plabennec, 2 novembre 2021, Plabennec.

Exposition “Du cœur au corps” 2021-11-02 – 2021-11-28 Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec Finistère

Pour reprendre les termes du philosophe Charles Pépin : « Lorsque j’éprouve une émotion esthétique, je ne me mens pas, je me sens mieux.

Une œuvre est belle parce que je la ressens comme telle, je fais confiance à mon intuition : je suis vrai. »

L’émotion esthétique est un mystère. Il faut l’accepter sans comprendre pourquoi

on l’éprouve. Ce plaisir est subjectif et il nous est donné par le créateur dans un esprit de partage.

C’est un élan vers l’autre et cela est central dans nos existences.

Du cœur au corps illustre ce désir d’ouverture aux autres à travers différentes voies,

initiées par les couleurs et les formes.

Aussi, pour venir à la rencontre des êtres qui aiment regarder, Christine Le Moing de

Tissot et Marie Lescadieu brodent autour de l’antiquité, des formes plus récentes de la

céramique contemporaine, de la sculpture, de l’aquarelle, des collages, de la gravure et

de l’abstraction en peinture à l’huile…

+33 2 98 30 78 95 http://www.lechampdefoire.net/

