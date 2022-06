Exposition : « Du Château d’Anne de Beaujeu au Musée de la Chasse » Gien, 25 juin 2022, Gien.

Exposition : « Du Château d’Anne de Beaujeu au Musée de la Chasse » Place du château Gien

2022-06-25 – 2022-09-30

Gien 45500

Voici 500 ans, le 15 novembre 1522, le 15 novembre 1522, disparaissait Anne de Beaujeu, comtesse de Gien, duchesse du Bourbonnais et d’Auvergne. dernière grande princesse du Moyen Âge et première grande figure de la Renaissance, cette fille de roi a marqué l’Europe, la France et la ville de Gien par sa puissance et sa personnalité hors du commun.

Voici 70 ans, le 20 juillet 1952, sous l’impulsion de passionnés, le château ouvrait ses portes pour l’inauguration du Musée de la chasse à tir et de la fauconnerie.

La célébration de ces deux anniversaires nous invite à mettre en lumière les liens étroits qui unissent l’histoire de France à celle du Musée de la chasse. L’exposition propos donc de revivre ou découvrir ls grands événements et les multiples personnalités qui ont façonné ce lieu.

Du 25 juin au 30 septembre, le Château-Musée de Gien propose une exposition pour célébrer le 500e anniversaire de la disparition d’Anne de Beaujeu et les 70 ans du Musée de la Chasse.

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/

Place du château Gien

