Exposition « Du Chaos Mental au Kaomento »

2023-02-24 – 2023-04-24

Du chaos naît alors la paix et, dans le meilleur des cas, la beauté. Il s’agit donc de l’expression simple de ce qui est plutôt complexe, à savoir les méandres de la pensée.

De tels dessins sont des explosions de sentiments, de sensations, en formes et couleurs multiples. Le public se trouve alors confronté à sa propre interprétation. L’expression artistique devient ainsi un dialogue entre soi et son inconscient pour un échange d’émotions entre soi et l’autre. Chacun y voit ce qui résonne avec son propre univers, comme lorsque le poème que l’on lit semble avoir été écrit par soi-même.



Mon activité de dessinatrice, je l’ai démarrée en 2017 à Pertuis, où j’habite depuis bientôt dix ans. C’est là un des moyens que mon époux et moi-même avons privilégié – ainsi que la musique (Duo You&I) – pour nous insérer dans le tissu culturel de cette ville qui nous est chère.

Cette forme d’expression graphique m’est apparue comme une nécessité et une évidence au bout d’un parcours professionnel atypique, mais jamais loin de la sphère créative – au départ à travers la création de bijoux en argent et ensuite par ma recherche doctorale sur l’imaginaire et ses représentations, notamment dans le domaine de l’art. Je travaille sur papier Canson avec des « artist pen » – sorte de feutres-pinceaux à l’encre de Chine pigmentée de la prestigieuse fabrique allemande Faber Castell datant du XVIIIe siècle. J’expose régulièrement dans la région, (Théâtre Toursky – Marseille, Galerie Zola – Aix-en-Provence, Galerie des Molières – Miramas, La Laiterie – Cadenet…) et plus loin (Musée Matisse – Bohain en Vermandois…).

À Pertuis, j’ai eu aussi l’occasion de présenter mes tableaux (théâtre municipal, espace culturel de Croze, et des lieux privés). La présente exposition, dans le bel espace de l’Office de Tourisme, m’offre la possibilité de proposer au public pertuisien la découverte de mon univers créatif ou de l’évolution de mon travail. »

« Kaomento est un jeu de mots qui résulte de la fusion des vocables « chaos » et « mentaux », dans un raccourci qui renvoie au passage de la confusion cérébrale à la création artistique, à travers le dessin spontané.

