Vosges Le Cercle Chromatique (association d’artistes raonnais) prend possession de l’espace Emile Gallé pour y organiser sa traditionnelle exposition.

Comme chaque année, notre joyeux et talentueux groupe d’artistes a le plaisir d’accueillir une délégation composée de leurs homologues de notre vile jumelle de Kuppenheim.

Pour le plus grand plaisir des yeux, peintures et sculptures orneront superbement l’espace et seront proposées à la vue de tous (adultes, enfants et scolaires).

Nos artistes locaux vous attendent très nombreux afin de partager avec vous l’amour de leur art. +33 3 29 41 66 67 https://www.raonletape.fr/ Raon-l’Étape

