Exposition du Centenaire Belfort, 4 juin 2022, Belfort.

Exposition du Centenaire Bibliothèque municipale BP 25 Place du Forum Belfort

2022-06-04 – 2022-09-19 Bibliothèque municipale BP 25 Place du Forum

Belfort Territoire-de-Belfort

En mars 1922, un décret au Journal Officiel reconnaît Belfort comme Préfecture et nomme un préfet de plein exercice pour le Territoire de Belfort. Cet acte juridique entérine officiellement la création d’un département du Territoire de Belfort, mettant fin au flou juridique qui entoure, depuis mai 1871, le statut du territoire incluant Belfort et 105 communes avoisinantes. Comment les autorités de 1922 considéraient-elles cet espace autrefois alsacien ? Quelle image donner à cette nouvelles entité créée après les après négociations du traité de Francfort ? Il est ainsi particulièrement intéressant de se demander comment, dès la fin de la Grande Guerre, les habitants et les élus ont tenté de réfléchir à l’image que voulait se donner le nouveau département, en s’appuyant sur son histoire. Un événement sera particulièrement à l’honneur dans cette réflexion : les carnavals et les chars décorés aux grandes heures du Territoire. L’exposition s’appuiera sur les clichés de ces carnavals et tentera d’en expliciter les enjeux, à partir des collections des Archives départementales des Musées de Belfort.

musees@mairie-belfort.fr https://musees.belfort.fr/accueil-991.html

En mars 1922, un décret au Journal Officiel reconnaît Belfort comme Préfecture et nomme un préfet de plein exercice pour le Territoire de Belfort. Cet acte juridique entérine officiellement la création d’un département du Territoire de Belfort, mettant fin au flou juridique qui entoure, depuis mai 1871, le statut du territoire incluant Belfort et 105 communes avoisinantes. Comment les autorités de 1922 considéraient-elles cet espace autrefois alsacien ? Quelle image donner à cette nouvelles entité créée après les après négociations du traité de Francfort ? Il est ainsi particulièrement intéressant de se demander comment, dès la fin de la Grande Guerre, les habitants et les élus ont tenté de réfléchir à l’image que voulait se donner le nouveau département, en s’appuyant sur son histoire. Un événement sera particulièrement à l’honneur dans cette réflexion : les carnavals et les chars décorés aux grandes heures du Territoire. L’exposition s’appuiera sur les clichés de ces carnavals et tentera d’en expliciter les enjeux, à partir des collections des Archives départementales des Musées de Belfort.

Bibliothèque municipale BP 25 Place du Forum Belfort

dernière mise à jour : 2022-02-22 par