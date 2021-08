Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Exposition : « Du buste au selfie » Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Venez découvrir la série de portraits interprétée par les adultes du Bois l’Abbesses pour l’exposition « Du buste au selfie ». Les portraits photos sont réalisés par l’artiste Folly Afahounko. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

