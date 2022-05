EXPOSITION : “DU BIG BANG À L’HOMME” Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille

EXPOSITION : “DU BIG BANG À L’HOMME” Vic-sur-Seille, 19 septembre 2022, Vic-sur-Seille. EXPOSITION : “DU BIG BANG À L’HOMME” Vic-sur-Seille

2022-09-19 – 2022-10-23

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille “Du Big Bang à l’Homme” : Une exposition, des conférenciers de renom, de magnifiques films, des débats, des visites guidées construites pour le public scolaire ou les groupes. +33 3 87 01 14 14 Vic s/Seille

Vic-sur-Seille

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Vic-sur-Seille Autres Lieu Vic-sur-Seille Adresse Ville Vic-sur-Seille lieuville Vic-sur-Seille Departement Moselle

Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-sur-seille/

EXPOSITION : “DU BIG BANG À L’HOMME” Vic-sur-Seille 2022-09-19 was last modified: by EXPOSITION : “DU BIG BANG À L’HOMME” Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 19 septembre 2022 Moselle Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille Moselle