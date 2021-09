Villeneuve-lès-Avignon La Chartreuse Gard, Villeneuve-lès-Avignon EXPOSITION “Du bidonville à la ville, Exister, circuler, travailler” La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

EXPOSITION “Du bidonville à la ville, Exister, circuler, travailler” La Chartreuse, 16 octobre 2021, Villeneuve-lès-Avignon. EXPOSITION “Du bidonville à la ville, Exister, circuler, travailler”

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à La Chartreuse

**Une exposition du Centre d’art La Fenêtre / AREA Association Recherche Éducation Action** Que signifie vivre en bidonville ? Le regard se déplace lorsque ce sont les habitants de ces cités construites avec ce que nous jetons qui photographient eux-mêmes leurs activités. Une enquête « anthropologique inversée » qui a pour cadre Montpellier.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu La Chartreuse Adresse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon