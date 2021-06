Alençon Aérodrome d'Alençon -Valframbert Alençon, Orne Exposition : du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon ! Aérodrome d’Alençon -Valframbert Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Dans le contexte actuel, le service des archives municipales d’Alençon, en partenariat avec l’Aéro-club de l’Orne, l’Amicale alençonnaise des avions anciens, l’aéromodèle club alençonnais, l’association de voltige alençonnaise, vous convie à prendre de la hauteur et de l’air et à venir découvrir un patrimoine peu connu : celui de l’aéronautique. Cette exposition relate l’histoire des premières montgolfières au temps révolu du véhicule construit en bois et en toile, des premiers atterissages et infrastructures aéronautiques, des visions de l’aviation, de sa propagande et de sa médiatisation de masse, de la création de l’aéro-club et du développement de l’aviation populaire, des « oiseaux de Juliette », des fêtes et des meetings aériens,des tribulations de l’aérodrome, de l’arrivée des établissements Morane-Saulnier à Alençon, des visites insolites et anecdotiques…autant de thèmes à explorer. Afin de compléter ses sources et offrir au public, les matériaux qui permettent de préserver des histoires propres à chacun et d’écrire l’histoire de demain, le service des archives en partenariat avec l’Aéro-club de l’Orne, a procédé à la collecte de nouvelles sources complémentaires : documents, ainsi que des témoignages oraux. Les archives sont une mémoire perpétuellement en cours de constitution. Histoire de l’aérostation et de l’aéronautique à Alençon Aérodrome d’Alençon -Valframbert Avenue de Quakenbruck, 61000 Alençon Alençon Orne

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

