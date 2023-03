Exposition du 7e salon des collections insolites Salle Polyvalente Saint-Hilaire-du-Harcouët Normandie Tourisme / Attitude Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Exposition du 7e salon des collections insolites Salle Polyvalente, 25 mars 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët Normandie Tourisme / Attitude Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët. Exposition du 7e salon des collections insolites Saint-Martin de Landelles Salle Polyvalente Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Salle Polyvalente Saint-Martin de Landelles

2023-03-25 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 17:00:00 17:00:00

Salle Polyvalente Saint-Martin de Landelles

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Ce salon est l’occasion pour une vingtaine de collectionneurs passionnés venus de toute la France d’exposer les objets issus du patrimoine, de la publicité… Ce salon est l’occasion pour une vingtaine de collectionneurs passionnés venus de toute la France d’exposer les objets issus du patrimoine, de la publicité… contactascal@gmail.com +33 7 71 08 90 41 Salle Polyvalente Saint-Martin de Landelles Saint-Hilaire-du-Harcouët

dernière mise à jour : 2023-03-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Saint-Hilaire-du-Harcouët Adresse Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Salle Polyvalente Saint-Martin de Landelles Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët Normandie Tourisme / Attitude Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Departement Manche Lieu Ville Salle Polyvalente Saint-Martin de Landelles Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Normandie Tourisme / Attitude Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-du-harcouet normandie tourisme / attitude manche saint-hilaire-du-harcouet/

Exposition du 7e salon des collections insolites Salle Polyvalente 2023-03-25 was last modified: by Exposition du 7e salon des collections insolites Salle Polyvalente Saint-Hilaire-du-Harcouët 25 mars 2023 manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Saint-Hilaire du Harcôuêt Saint-Martin de Landelles Salle Polyvalente Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche salle polyvalente Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët Normandie Tourisme / Attitude Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche