Bayeux Bayeux Bayeux, Calvados Exposition du 175e anniversaire de l’Orphéon de Bayeux Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Exposition du 175e anniversaire de l’Orphéon de Bayeux Bayeux, 23 novembre 2021, Bayeux. Exposition du 175e anniversaire de l’Orphéon de Bayeux Bayeux

2021-11-23 14:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Bayeux Calvados Bayeux L’Orphéon de Bayeux a vu le jour en 1846. Pour fêter son 175e anniversaire, une exposition présente ses multiples activités musicales des vingt dernières années. L’Orphéon de Bayeux a vu le jour en 1846. Pour fêter son 175e anniversaire, une exposition présente ses multiples activités musicales des vingt dernières années. http://www.orpheon-bayeux.com/ L’Orphéon de Bayeux a vu le jour en 1846. Pour fêter son 175e anniversaire, une exposition présente ses multiples activités musicales des vingt dernières années. Bayeux

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Bayeux Intercom

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Ville Bayeux lieuville Bayeux