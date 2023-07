Exposition : Dröm/Land/Skap – Paysages oniriques de Karin Crona Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Du samedi 30 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Public adultes. gratuit

Exposition du 30 septembre au 28 octobre 2023.

Vernissage en présence de Karin Crona le 30 septembre à 17h. Entrée libre.

Dröm/Land/Skap vous transporte dans l’imaginaire foisonnant de Karin Crona. Les techniques et matériaux délibérément variés créent une expérience multisensorielle qui célèbre la couleur dans cette exposition autobiographique entre rêve et cauchemar qui explore la condition féminine. Chaque œuvre reflète la perspective unique de l’artiste, remettant en question les conventions narratives et embrassant l’énigmatique.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Karin Crona