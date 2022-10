EXPOSITION | DRÔLES DE PAIX : 1945-2019 Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

2022-04-09 – 2022-11-20

Meuse Le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme présente l’exposition événement « Drôles de Paix : 1945-2019 ». Depuis 1945, le monde vit sans conflit majeur. La Guerre Froide assurait une lecture simple bipolaire entre deux blocs qui sans affrontement direct multipliaient les guerres chaudes par procuration. Depuis la chute du Mur de Berlin et la disparition de l’Union Soviétique, le monde est entré dans une relation multipolaire complexe à comprendre et à anticiper. Depuis 1950, l’Europe tente de retrouver son équilibre face à des puissances plus fortes et plus nombreuses. Après la chute du Mur de Berlin et la fin de la Guerre Froide, l’Europe et le monde sont confrontés à de multiples défis (terrorisme, technologies, environnement, luttes d’influence, émergence de nouvelles puissances, populismes, commerce international, crises financières…). Depuis 70 ans, la Paix est relative : absence de conflit majeur, mais multiplication des conflits régionaux et des crises dans un contexte multipolaire toujours plus complexe. L’exposition « Drôles de Paix : 1945-2019 » offre un éclairage sur ces différents défis dans une scénographie immersive et ludique. Plus de 200 objets exceptionnels et étonnants sont à découvrir pour revivre ces différentes périodes, dont la présence de véritables gadgets utilisés par les espions de la Guerre Froide mis à disposition par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ou de nombreux objets de la vie courante au sein du bloc communiste. Une visite indispensable. Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Verdun

