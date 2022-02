Exposition : Drôles de cartes postales Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Exposition : Drôles de cartes postales Annecy, 20 septembre 2022, Annecy. Exposition : Drôles de cartes postales Archives municipales 3 rue du 27e-BCA Annecy

2022-09-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-30 17:00:00 17:00:00 Archives municipales 3 rue du 27e-BCA

Annecy Haute-Savoie Annecy Les cartes postales dites « à système » vous réservent des surprises !

Découvrez ces trésors et plongez au cœur de la vie annécienne des années 1920-1930. archives@annecy.fr +33 4 50 33 87 79 https://www.annecy.fr/204-les-archives-municipales-a-votre-service.htm Archives municipales 3 rue du 27e-BCA Annecy

dernière mise à jour : 2021-09-06 par Ville d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Archives municipales 3 rue du 27e-BCA Ville Annecy lieuville Archives municipales 3 rue du 27e-BCA Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Exposition : Drôles de cartes postales Annecy 2022-09-20 was last modified: by Exposition : Drôles de cartes postales Annecy Annecy 20 septembre 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie