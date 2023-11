Cet évènement est passé Exposition « Droits humains et minorités sexuelles » d ‘Amnesty International Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition « Droits humains et minorités sexuelles » d ‘Amnesty International Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 1 novembre 2023, Paris. Du mercredi 01 novembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

L’exposition « Droits humains et minorités sexuelles » vise à mettre en lumière les violations des droits humains que subissent certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre. Amnesty International affirme que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, doit avoir accès à l’ensemble des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://www.amnesty.fr/exposition-droits-humains-et-minorites-sexuelles#main +33145884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.amnesty.fr/exposition-droits-humains-et-minorites-sexuelles#main

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

