Yutz Moselle Yutz

Cette exposition propose au public d’aborder librement la question des drogues sous différents angles et sous de nombreux aspects, avec le regard le plus rigoureux, objectif et neutre que possible, sur un sujet qui reste très polémique.

Apporter des connaissances basées sur les faits permet ainsi de se forger une vision plus juste et précise de la réalité et de se détacher, autant que possible, des préjugés, jugements de valeur et représentations toutes faites.

La question des drogues est toujours plus complexe qu’elle n’y parait de prime abord dans les représentations qu’on s’en fait.

Cette exposition voyage dans le cadre d’Escales des sciences, avec le soutien de la région Grand Est et en partenariat des Accustica et la Nef des sciences.

