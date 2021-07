Quarante Domaine de Roueïre Hérault, Quarante Exposition “Dream Bank” Laure Mary-Couégnias Domaine de Roueïre Quarante Catégories d’évènement: Hérault

Exposition "Dream Bank" Laure Mary-Couégnias Rêve, évasion, voyage… Ces mots résonnent dans l'esprit de chacun d'entre nous. "Dream Bank" explore l'univers fascinant des songes. Théâtre de notre subconscient, ces derniers abritent notre imaginaire et nos fantasmes. Dans cette exposition, Laure Mary-Couégnias offre une vision à la fois intimiste et universelle du rêve. Chacune de ses œuvres ont été inspirées de récits qu'elle a récupérés dans une banque de rêves consultable sur internet. Dans cet univers coloré, la faune et la flore se réinventent, les objets se révèlent et les paysages prennent des airs surréalistes. Attention derniers jours d'ouverture de l'exposition ! Domaine de Roueïre, 34310, Quarante

18-19 septembre 2021, 11:00-19:00

