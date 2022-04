Exposition Drailles et chemins Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

«Beau chemin n'est jamais long », selon un proverbe provençal. L' exposition « Drailles et chemins » convie le visiteur à prendre « La Routo », cet itinéraire de Grande Randonnée empruntant les 520 km parcourus à l'époque de la transhumance. Le fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle se retrouve également au programme. Salon-de-Provence se situe au carrefour de ces parcours de légende. Le pastoralisme est mis à l'honneur au travers d'objets traditionnels et de l'œuvre de Théodore Jourdan, le peintre salonais naturaliste de la fin du XIXe siècle. L'artiste Hélène Dieudonné sublime cette invitation au voyage au travers d'une installation composée de matériaux issus de la nature.

