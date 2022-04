Exposition “Dragons, monstres et chimères…quel bestiaire !” Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Avranches Manche Les manuscrits du Mont Saint-Michel sont riches d’un bestiaire ornemental, où les créatures fantastiques, monstrueuses ou fabuleuses, occupent une large place. Autour des animaux présents au fil des pages, des artistes réinvestissent cet imaginaire médiéval qui s’échappe des livres et s’inscrit dans des oeuvres contemporaines mais aussi sur les murs de la ville… Artistes :

– Codex Urbanus : du 09 avril au 04 septembre 2022

