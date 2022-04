Exposition “Drag Queer” d’Ambroise au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition “Drag Queer” d’Ambroise au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez, 6 mai 2022, Paris. Du vendredi 06 mai 2022 au vendredi 03 juin 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h00

lundi

de 13h00 à 22h00

. gratuit

Dans le cadre du trimestre des fiertés, nous avons le plaisir d’exposer le travail photographique d’Ambroise au centre Victor Gelez. Vernissage vendredi 6 mai dès 18h30. Insta : @ambroise.king Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris Contact : https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Victorgelez https://www.facebook.com/Victorgelez https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/Exposition-Drag-Queer-d-Ambroise.html

Ambroise King Exposition de photographies

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Victor Gelez Adresse 1-3 rue Victor Gelez Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Victor Gelez Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Victor Gelez Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition “Drag Queer” d’Ambroise au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez 2022-05-06 was last modified: by Exposition “Drag Queer” d’Ambroise au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez Centre Paris Anim' Victor Gelez 6 mai 2022 Centre Paris Anim' Victor Gelez Paris Paris

Paris Paris