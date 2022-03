Exposition : Doudoudidon Galerie municipale Bernard Nonnet, 10 juin 2022, Erquy.

Une fois entré dans l’antre si singulier de Doudoudidon, nous plongeons dans un monde imaginaire où l’acte de création est tout de suite évident. Besogneux, l’artiste s’étale dans un dédale d’œuvres achevées, en cours ou en recherche. L’expérimentation transpire dans chacune des pièces, un système iconographique bien rodé recouvre le mobilier et les murs. Doudoudidon est un artiste autodidacte, libre de tout code ou canon artistique. Un Arzour inclassable en quelque sorte qui ne s’inspire que de ce qu’il a en lui pour créer. Créatif et original par excellence, il montre très vite une personnalité et une singularité dans son travail pictural. Poussant l’imagination jusqu’aux supports d’expression : toiles, cartons, radiographies médicales, pages de bouquins, plaques CTP d’impression offset. Autant de supports insolites choisis par Doudoudidon pour s’exprimer. Illustrateur depuis toujours, directeur artistique d’une agence de publicité pendant de nombreuses années, Loïc Tarin de sa vraie identité a tout lâché suite à une rencontre avec un collectionneur d’art singulier pour devenir «Doudoudidon». Pseudonyme naturellement emprunté à ses années d’enfance. Très vite repéré, apprécié, récompensé par un prix d’Art Américain en 2016, l’artiste se lance à temps plein dans les arts visuels. Ce qui le motive, c’est de réussir à retranscrire ses émotions et à toucher les gens. Jonglant de supports en découvertes, Doudoudidon s’amuse à recréer des semblants de personnages tout droit sortis du Moyen-Âge, des Papous, des bestioles imaginaires qui se fondent dans des mondes déstructurés et étranges. Ces mises en scène sont toujours colorées et pourvues de symbolisme. Doudoudidon ne se cache pas de son amour pour l’art iconographique et l’art médiéval, il s’en inspire vivement avec ferveur pour nous embarquer dans un imaginaire dérangeant parfois, poétique et à fleur de peau par moment, mais surtout sur le ton de la bonne humeur si attachante chez cet artiste espiègle. _magazine Arzour 2017_ Chimères, bestioles, humains et autres icônes personnifiées s’offrent dans des compositions hautes en couleurs et riches de symbolisme. Doudoudidon, c’est un paléographe de la peinture qui nous ouvre un monde plastique empirique, qui bouscule, dérange, fascine et émeut à la fois. Paléographe ? L’atelier est une grotte magiquie, une paréidolie permanente, un labyrinthe «Darwinien», où les papous robotisés, les chasseurs cueilleurs, pourchassent des «frères bestioles» apeurés … _magazine Arzour 2017_ Doudoudidon est un artiste français primé qui a exposé ses peintures à l’échelle nationale. Son art reflète un univers onirique et coloré avec des thèmes spirituels et scientifiques. De plus, l’œil et l’humanoïde sont omniprésents dans la plupart des compositions de Doudoudidon. Il décrit ses pièces comme invitant à la réflexion intérieure, comme «regarder en soi pour voir l’autre», ainsi que l’invisible à travers l’espace et le temps. ### Distinctions * 1er prix américain «American Art Awards» en art brut 2016 ; * 3ème prix public Art Tout Court 2017 ; * Invité d’honneur au Salon «artistes d’ Expressions» – Plouha 2018. ### DOUDOUDIDON BREST (29) 06 30 65 64 44 [[http://www.doudoudidon.com](http://www.doudoudidon.com)](http://www.doudoudidon.com) ### En pratique exposition du vendredi 10 au dimanche 26 juin 2022 ouverture vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place ### Inauguration/vernissage vendredi 10 juin 2022 à 18h00 [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

