Une fois entré dans l’antre si singulier de Doudoudidon, nous plongeons dans un monde imaginaire où l’acte de création est tout de suite évident. Besogneux, l’artiste s’étale dans un dédale d’œuvres achevées, en cours ou en recherche. L’expérimentation transpire dans chacune des pièces, un système iconographique bien rodé recouvre le mobilier et les murs. Doudoudidon est un artiste autodidacte, libre de tout code ou canon artistique. Un Arzour inclassable en quelque sorte qui ne s’inspire que de ce qu’il a en lui pour créer. Créatif et original par excellence, il montre très vite une personnalité et une singularité dans son travail pictural. Poussant l’imagination jusqu’aux supports d’expression : toiles, cartons, radiographies médicales, pages de bouquins, plaques CTP d’impression offset. Autant de supports insolites choisis par Doudoudidon pour s’exprimer. Illustrateur depuis toujours, directeur artistique d’une agence de publicité pendant de nombreuses années, Loïc Tarin de sa vraie identité a tout lâché suite à une rencontre avec un collectionneur d’art singulier pour devenir «Doudoudidon». Pseudonyme naturellement emprunté à ses années d’enfance.

Doudoudidon est un artiste français primé qui a exposé ses peintures à l’échelle nationale. Son art reflète un univers onirique et coloré avec des thèmes spirituels et scientifiques. De plus, l’œil et l’humanoïde sont omniprésents dans la plupart des compositions de Doudoudidon. Il décrit ses pièces comme invitant à la réflexion intérieure, comme «regarder en soi pour voir l’autre», ainsi que l’invisible à travers l’espace et le temps.

Inauguration/vernissage vendredi 10 juin 2022 à 18h00.

Accès libre et gratuit.

+33 6 30 65 64 44 http://www.doudoudidon.com/

