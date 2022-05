Exposition Douce France au Château Gravas Podensac Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Exposition Douce France au Château Gravas Podensac, 1 juillet 2022, Podensac. Exposition Douce France au Château Gravas Podensac

2022-07-01 10:00:00 – 2023-06-30 19:00:00

Chaque année le Château Gravas accueille l'artiste Paul Flickinger, qui exposera sur le thème de Douce France, un contrepieds à la période que nous vivons actuellement parce que nous sommes tous en recherche de douceur de vivre dans notre pays, exprimée ici au travers du coq français qui se tourne vers le soleil et de ce couple d'amoureux. L'affiche reprend également l'étiquette de le nouveau vin : "Douce France de Gravas" qui est est très approprié à la période estivale de par sa fraîcheur en bouche et ses notes subtilement douces et parfumées.

