Exposition-dossier “Les papiers de Henner. Dessins sur supports insolites.” Musée national Jean-Jacques Henner, 14 mai 2022, Paris.

Musée national Jean-Jacques Henner, le samedi 14 mai à 18:00

Cette exposition-dossier propose de découvrir l’art de dessinateur de Henner par le prisme spécifique des supports insolites utilisés par l’artiste comme le papier journal, la carte postale, le papier à lettre, le papier de verre, les faire-part de décès et de mariage mais aussi les pages de ses agendas. Jean-Jacques Henner est connu comme le peintre de la IIIe République couvert d’honneurs et de médailles, le peintre des Idylles et des femmes rousses, mais l’artiste est également un dessinateur de grand talent et très prolifique, comme le montre le fonds de dessins conservé au musée national Jean-Jacques Henner. Constitué de près de 1120 feuilles libres et de 105 carnets/albums, cet ensemble révèle un aspect intime de sa personnalité. Peu d’études ont été consacrées au dessin chez Henner, et encore moins à la matérialité des supports. Dernière entrée 21h30.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite libre de l’exposition-dossier “Les papiers de Henner. Dessins sur supports insolites”

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00