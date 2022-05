Exposition-dossier : Les découvertes archéologiques de la rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand Musée Bargoin, 14 mai 2022, Clermont-Ferrand.

A l’occasion d’un important projet immobilier porté par Logidôme et la Ville de Clermont-Ferrand, des fouilles archéologiques ont été menées rue de Rabanesse par le bureau d’études Hadès entre mai et décembre 2016. Les recherches se sont déroulées sur deux secteurs : le premier situé à l’angle des rues de Rabanesse et Raynaud sur une superficie de 400 m² ; le second localisé le long du boulevard Jean Jaurès, face à l’école des Beaux Arts sur un terrain d’environ 1 900 m². Des diagnostics précédemment réalisés par l’Inrap avaient mis en évidence le potentiel archéologique de ces parcelles avec la découverte de traces d’occupation datant des époques romaine et médiévale. Les récentes interventions, de plus grande ampleur, ont confirmé ces découvertes tout en clarifiant l’organisation de ce quartier d’Augustonemetum. Déjà bien connu des archéologues grâce à la présence de sites tels que celui de la Scène Nationale ou de la confiturerie Humbert, il a livré des données inédites sur les occupations successives, en particulier concernant la fin de la Préhistoire (Néolithique), époque illustrée par une tombe âgée de près de 6 000 ans et la période romaine, sujet principal de cette présentation.

En phase avec l’actualité archéologique du territoire, le musée Bargoin œuvre pour la valorisation de ce patrimoine.

