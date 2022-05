EXPOSITION DOSSIER LA BÉNÉDICTION DE SAINT JEAN-BAPTISTE PAR ZACHARIE Musée de Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Musée de Grenoble, le samedi 14 mai à 18:30

Un chef-d'œuvre de la peinture du XVIIe siècle rejoint les collections : La Bénédiction de Saint Jean-Baptiste du peintre Reynaud Levieux (Nîmes, 1613 — Rome, 1699), surnommé le Poussin provençal. Avant d'intégrer le parcours des collections permanentes, ce tableau, dépôt du musée de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), sera présenté dans le cadre d'une exposition dossier qui révélera à la fois son histoire et les différentes étapes de sa restauration.

