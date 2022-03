Exposition-dossier “Divinités et immortels” Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Le Bouddhisme est à l’origine des plus anciennes peintures conservées au Japon. Devenu religion nationale aux 7e-8e siècles, il s’est accommodé de la présence des dieux japonais antérieurs, qui ont été intégrés à son panthéon, de même que d’autres en Chine. On y retrouve donc un mélange de divinités d’origines indienne, chinoise ou japonaise. Une place importante est accordée à la faune et à la flore, ainsi qu’à des figures imaginaires hautes en couleurs. Les notions de sagesse, puissance, longévité et prospérité irriguent ces représentations, à travers des figures qui se veulent protectrices et émissaires du bonheur. Le musée Sandelin ne conserve pas de peinture bouddhique stricto-sensu, mais un ensemble d’œuvres consacrées aux sept divinités du bonheur ou d’autres immortels repris au Taoïsme, reconnaissables à leurs différents attributs (crapaud, maillet, sac de riz, etc.). Une rotation du fond d’art graphique japonais du musée est proposée régulièrement autour d’un thème différent.

La sélection d'estampes présentée dans ce focus offre une incursion dans des croyances qui se sont développées au Japon ou inspirées de pays voisins comme l'Inde et la Chine…

