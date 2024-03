EXPOSITION-DOSSIER A-MUSÉE-VOUS ! JEUX ET JOUETS DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE BARROIS Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc, mercredi 6 novembre 2024.

EXPOSITION-DOSSIER A-MUSÉE-VOUS ! JEUX ET JOUETS DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE BARROIS Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc Meuse

Mercredi

Le Musée barrois est riche en objets du quotidien, reflets de la vie d’autrefois. Parmi eux, aux côtés de la vaisselle, des vêtements, des outils et des objets de décoration, les jeux et les jouets trouvent une place importante, datés de l’Antiquité aux années 1960. Dés et jetons gallo-romains, puzzles patriotiques, jeux de cartes, poupées en papier ou en porcelaine, petites voitures, jeux de l’oie, … le monde de l’enfance se dévoile sous vos yeux.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-06 13:30:00

fin : 2025-01-04 18:00:00

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est musee@meusegrandsud.fr

L’événement EXPOSITION-DOSSIER A-MUSÉE-VOUS ! JEUX ET JOUETS DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE BARROIS Bar-le-Duc a été mis à jour le 2024-03-04 par OT SUD MEUSE