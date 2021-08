Molompize Eglise Sainte Foy Cantal, Molompize Exposition d’ornements sacerdotaux du 19ème siècle et d’objets liturgiques Eglise Sainte Foy Molompize Catégories d’évènement: Cantal

Exposition d’ornements sacerdotaux du 19ème siècle et d’objets liturgiques Eglise Sainte Foy, 18 septembre 2021, Molompize. Exposition d’ornements sacerdotaux du 19ème siècle et d’objets liturgiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Sainte Foy

Accès libre. Découvrez ces trésors, ainsi que leur symbolique. Renseignements Mairie de Molompize 04 71 73 60 06 Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. Exposition d’ornements sacerdotaux du 19 è siècle (40) et d’objets liturgiques dont certains classés Monuments historiques, à l’église Sainte Foy de Molompize. Eglise Sainte Foy 15500 Molompize Molompize Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

