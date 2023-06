Exposition – « D’or et de pixels : une collection de manuscrits médiévaux au XXIe siècle » Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, 24 avril 2023, Paris.

Cette exposition met en lumière les collections du département de la Réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui conserve quelque 600 manuscrits médiévaux, et le programme de numérisation entrepris par la bibliothèque depuis 2021 en partenariat avec l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), laboratoire de recherche du CNRS.

Ce projet est l’occasion pour les bibliothécaires de procéder à un état des lieux matériel et intellectuel systématique de ces manuscrits, de renouveler leur regard sur la collection, de concevoir de nouvelles possibilités de mise en valeur et de développer de nouveaux partenariats. Le parcours D’or et de pixels est le fruit de la réflexion menée pendant ce chantier de numérisation : il propose un premier bilan du travail accompli et esquisse le programme d’un nouveau régime de valorisation scientifique et patrimoniale des collections. L’exposition, qui présente vingt manuscrits exceptionnels ainsi que plusieurs dispositifs pédagogiques originaux, a été conçue comme une réponse à la question : « Comment vit une collection de manuscrits médiévaux au XXIe siècle ? »

I. La collection et les corpus

Nécessaire à tout projet de numérisation, l’état des lieux initial de la collection permet de mieux appréhender le matériau mobilisé. Les quatre premières vitrines du parcours présentent à la fois l’histoire de la constitution du fonds des manuscrits de la bibliothèque Sainte-Geneviève et l’évolution des pratiques de classement et de description mises en place par les bibliothécaires au cours des siècles afin de mieux faire connaître leurs collections.

L’histoire des manuscrits de la bibliothèque est intimement liée à celle de l’abbaye Sainte-Geneviève : les visiteurs découvriront, dans ce premier axe, des ouvrages présents à l’abbaye dès le XIIIe siècle, ainsi que des témoins du grand moment de constitution du fonds médiéval sous l’impulsion des bibliothécaires génovéfains des XVIIe et XVIIIe siècles. Enfin, sont également présentés les catalogues et outils, utilisés aujourd’hui pour classer et documenter aussi bien les manuscrits eux-mêmes que leurs avatars numériques.

II. Matérialités

Le deuxième axe du parcours illustre une tension qui structure toute entreprise de mise en valeur de collections patrimoniales. D’un côté, les exigences de préservation liées à la fragilité et à la valeur des œuvres obligent à une économie de manipulations mais, de l’autre, le travail des bibliothécaires pour favoriser l’accès aux œuvres qu’ils conservent nécessite des interventions matérielles importantes.

Les trois premières vitrines montrent aux visiteurs la complexité et la fragilité du livre médiéval, en présentant les ateliers du scribe, de l’enlumineur et du relieur. Ensuite, deux vitrines mettent en lumière le travail de conservation-restauration des manuscrits mené en particulier dans le contexte de la campagne de numérisation.

III. Reproductions, diffusions, appropriations

Alors que la bibliothèque numérique Genovefa accueille peu à peu les images virtuelles des manuscrits de la Réserve, la bibliothèque Sainte-Geneviève et ses partenaires ne sont qu’à l’orée des nouvelles perspectives qu’offrent la numérisation et les outils qui l’accompagnent. Ce troisième axe envisage donc l’avenir de la collection des manuscrits médiévaux et de sa mise en valeur par la bibliothèque.

Deux vitrines documentent l’opération de numérisation elle-même et la richesse des possibilités ouvertes par la mise à disposition, pour tous les publics, d’images de très haute qualité et accompagnées de nombreux services sur Genovefa. Les trois dernières vitrines de l’exposition présentent des pistes explorées par les bibliothécaires et leurs partenaires afin de transformer l’accès aux collections manuscrites pour les chercheurs comme pour le grand public.

