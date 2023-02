Exposition D’OR ET D’AVANT Château de Bussy-Rabutin, 3 juin 2023, Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand.

Exposition D’OR ET D’AVANT

2023-06-03 – 2023-09-03

0 0 EUR Du 3 juin au 3 septembre 2023, le château de Bussy-Rabutin accueille avec le musée de Semur-en-Auxois, l’exposition D’OR ET D’AVANT sous le commissariat de Rémi Tamain.

Cette exposition plurielle aura comme fil rouge la temporalité ; la volonté de son directeur artistique ainsi que celle des artistes participants à ce projet étant de créer un dialogue entre leurs créations et les collections présentes dans les deux sites.

Ainsi des œuvres d’art contemporain côtoieront des objets historiques car c’est là tout l’intérêt de son thème reposant sur ce simple jeu de mots : « d’or et d’avant = dorénavant ». Passé et présent se lient pour proposer aux visiteurs un parcours multiple au champ de lecture large.

L’autre élément commun à cette exposition multisite est l’or. Métal ô combien symbolique exprimant autant la beauté, la joie, la prouesse artisanale et artistique, le merveilleux, le divin…que la perfidie, la jalousie, la folie, l’avarice, la convoitise…

Cet or que l’on retrouve tantôt dans la célèbre Tour Dorée du château de Bussy-Rabutin tantôt dans les cadres des portraits scandant la salle des beaux-arts du musée de Semur-en-Auxois.

Donner à voir les richesses de chaque lieu via le prisme de cette exposition et surtout les œuvres des quatre artistes participant à l’aventure est un leitmotiv.

Clara Perreaut, Benjamin Bichard, Roman Graeffly et Rémi Tamain ont relevé le défi avec brio et vous invitent à déambuler cet été dans ces deux brillantes installations nichées au cœur de l’Auxois-Morvan.

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-natioanaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/

