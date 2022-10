Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégories d’évènement: Ancy-le-Franc

Yonne

Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom Ancy-le-Franc, 15 octobre 2022, Ancy-le-Franc. Exposition dont on ne doit pas prononcer le nom

Château d'Ancy-le-Franc
18, place Clermont-Tonnerre
Ancy-le-Franc
Yonne

2022-10-15 – 2022-11-15

Château d’Ancy-le-Franc 18, place Clermont-Tonnerre

Ancy-le-Franc

Yonne Ancy-le-Franc La grande exposition que l’on attend tous sans en dire le nom, ouvrira ses portes à l’orangerie du château du 15 octobre au 15 novembre 2022. Entièrement réalisée en brique lego®. Venez revivre les scènes du jeune sorcier le plus célèbre de la littérature Britannique et mondiale. Tout un univers magique pour retrouver son âme d’enfant. +33 3 86 75 00 25 Château d’Ancy-le-Franc 18, place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc

