Exposition: Donne-moi la main on va traverser la rue Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Exposition: Donne-moi la main on va traverser la rue Bibliothèque de la Cité, 1 février 2022, Genève. Exposition: Donne-moi la main on va traverser la rue

du mardi 1 février au dimanche 20 février à Bibliothèque de la Cité

Donne-moi la main on va traverser la rue Exposition de Zeina Abirached, auteure de BD et illustratrice franco-libanaise Dans le cadre de la thématique BM 2021 : Fenêtre sur rue Donne-moi la main on va traverser la rue est une expérience visuelle et sonore qui dévoile l’univers graphique de l’artiste et relate le lien fort qu’elle entretient avec sa ville natale, Beyrouth. Accompagné-e-s par des sons enregistrés au Liban, les visiteur-se-s déambulent au cœur d’une gigantesque fresque et découvrent des illustrations, des originaux, des dessins de presse, des archives personnelles, ou encore la voix de l’auteure qui les guide dans les rues de sa ville et qui raconte de manière intime son lien à son œuvre, ses sources d’inspiration et les anecdotes qui construisent ses personnages. Dimanche 20 février, dès 15h00 // finissage en musique avec Cyril Yeterian BONGO JOE RECORDS

0.-

Une exposition consacrée à Zeina Abirached // jusqu’au 20 février // bibliothèque de la Cité // dès 9 ans Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T19:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-13T13:00:00 2022-02-13T15:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T14:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T14:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-20T13:00:00 2022-02-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de la Cité Genève

Bibliothèque de la Cité Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Exposition: Donne-moi la main on va traverser la rue Bibliothèque de la Cité 2022-02-01 was last modified: by Exposition: Donne-moi la main on va traverser la rue Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité 1 février 2022 Bibliothèque de la Cité Genève genève

Genève