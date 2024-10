Exposition Dominotés ! Éphémères couvertures de papier Bibliothèque patrimoniale de Rouen Rouen, lundi 14 octobre 2024.

Exposition Dominotés ! Éphémères couvertures de papier Bibliothèque patrimoniale de Rouen Rouen Seine-Maritime

Exposition Dominotés ! Éphémères couvertures de papier

Dominos images et oeuvres de portraiture peintes et imprimées en papier, et gravées en bois ou cuivre , Trésor de la langue française, 1606.

Avec leurs couleurs bigarrées et leurs motifs très graphiques, les papiers dominotés ont connu leur heure de gloire au XVIIIe siècle. Bons marchés et populaires, car imprimés en grande quantité grâce à des planches gravées, ils décorent avec une imagerie à la mode les objets de la vie quotidienne, comme les tiroirs, les boîtes ou les coffrets.

Ces papiers peuvent également servir de couverture temporaire pour les ouvrages en attente d’une reliure et parfois de couverture définitive pour les ouvrages qui n’auraient ensuite pas été reliés. Bien que la production ait été à l’époque abondante, rares sont donc les exemples qui nous sont parvenus de ces créations fragiles et souvent éphémères. La récente identification de près de 450 brochures recouvertes papiers dominotés français et européens au sein des 60 000 volumes de la collection Montbret, léguée à la ville de Rouen en 1847, est donc exceptionnelle.

C’est pourquoi la bibliothèque patrimoniale vous invite à découvrir cet artisanat aux visuels résolument modernes lors de son exposition annuelle, du 14 octobre 2024 au 14 février 2025.

Tout public, entrée libre.

L’exposition sera inaugurée le vendredi 18 octobre à 16h.

Visites guidées d’une durée d’1h

À 14h30, les mercredis

– 23 octobre

– 6 novembre

– 18 décembre

– 8 janvier

À 11h, les samedis

– 26 octobre

– 23 novembre

– 21 décembre

– 25 janvier

– 8 février

Sur inscription bibliotheque@rouen.fr ou 02 76 08 80 76 ou à l’accueil de la bibliothèque

Début : 2024-10-14 10:00:00

fin : 2025-02-14 18:00:00

