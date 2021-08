Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique EXPOSITION DOMINO DOMINI – DOMINIQUE MOUNIER (GALERIE RIVES DE LOIRE) Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

EXPOSITION DOMINO DOMINI – DOMINIQUE MOUNIER (GALERIE RIVES DE LOIRE)
Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique
10 août 2021 – 5 septembre 2021
Logis Renaissance Galerie Rives de Loire

Études dessins et peintures petits formats. "Autodidacte avisé, je raconte des histoires vécues ou imaginées à travers différentes techniques". 

Du mardi au dimanche de 10h à 19h.
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

