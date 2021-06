Plouescat Plouescat Finistère, Plouescat Exposition Dominique Urdiel, circuit Arz e Chapelioù Bro Leon Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Exposition Dominique Urdiel, circuit Arz e Chapelioù Bro Leon Plouescat, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Plouescat. Exposition Dominique Urdiel, circuit Arz e Chapelioù Bro Leon 2021-07-15 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 Kerzéan Chapelle de Kerzéan

Plouescat Finistère « Je travaille dans un premier temps à plat avec des encres et de la matière. Le thème de la toile est suggéré par des sinuosités, les taches, les lignes. Enfin je finis l’Huile pour donner vie à la vision du moment. J’adore les couleurs chaudes et l’univers marin. » contact.acbl@gmail.com +33 6 37 83 12 71 « Je travaille dans un premier temps à plat avec des encres et de la matière. Le thème de la toile est suggéré par des sinuosités, les taches, les lignes. Enfin je finis l’Huile pour donner vie à la vision du moment. J’adore les couleurs chaudes et l’univers marin. » dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouescat Adresse Kerzéan Chapelle de Kerzéan Ville Plouescat lieuville 48.646#-4.15361