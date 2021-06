Chédigny Chédigny Chédigny, Indre-et-Loire Exposition Dominique Spiessert, Lionel Tonda Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Indre-et-Loire

Exposition Dominique Spiessert, Lionel Tonda Chédigny, 25 juin 2021-25 juin 2021, Chédigny. Exposition Dominique Spiessert, Lionel Tonda 2021-06-25 – 2021-06-27

Chédigny Indre-et-Loire Exposition de Dominique Spiessert dessin et Lionel Tonda sculpture Exposition de Dominique Spiessert dessin et Lionel Tonda sculpture michele-nicolarena@orange.fr +33 6 76 81 15 58 https://www.chedigny.fr/ Exposition de Dominique Spiessert dessin et Lionel Tonda sculpture Exposition de Dominique Spiessert dessin et Lionel Tonda sculpture

Détails Catégories d’évènement: Chédigny, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chédigny Adresse Ville Chédigny lieuville 47.21067#0.99867